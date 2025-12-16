Сбивший насмерть ребенка депутат Исаев обжаловал арест, суд в Рязани ему отказал

Рязанский областной суд подтвердил решение Рыбновского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для Ю. В. Исаева, бывшего главы администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района. Об этом сообщила пресс-служба суда. Исаев обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение смерти человеку. По данным следствия, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортными средствами. Согласно решению суда, срок содержания Исаева под стражей продлен на два месяца и теперь истечет 19 января 2026 года.

Напомним, 56-летний депутат, не имея «прав» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с питбайком. В результате аварии подросток скончался на месте.