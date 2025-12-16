Рязанцев предупредили о приостановке движения по мосту через Оку в районе Троицы

Рязанцев предупредили о приостановке движения по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба минтранса по региону. Ограничение будет действовать с 19:00 16 декабря до 8:00 17 декабря. Уточняется, что причина в неблагоприятных погодных условиях. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее движение транспортных средств ограничили по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка.

Фото: минтранс Рязанской области