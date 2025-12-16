Россиян предупредили о нетипичных штрафах за кормление птиц

Желание покормить птиц может обернуться неприятностями для жителей многоквартирных домов. Юрист Михаил Салкин предупредил, что размещение кормушек на внешней стороне балкона является нарушением, так как эта территория считается общим имуществом дома и требует согласия всех собственников, передает «Абзац». Если кормушка создает неудобства соседям — будь то шум, грязь или скопление птиц — они имеют право обратиться в суд с требованием о ее демонтаже. Кроме того, за самовольное размещение конструкции на балконе жильцу может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей.

Хотя установка кормушки внутри балкона не запрещена законом, важно учитывать интересы соседей. В случае судебного разбирательства инициатору спора могут быть выставлены счета за судебные расходы и услуги адвоката.