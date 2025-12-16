Россиян предупредили о небольших магнитных бурях 16 декабря

Специалисты предупредили о краткосрочных магнитных бурях 16 декабря. Информацию опубликовала лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

За последние сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность на Солнце была слегка повышенной, но угроз для Земли не представляла.

На сегодня прогнозируется возможное кратковременное возмущение геомагнитного поля с небольшой вероятностью слабых бурь. Солнечная активность сохранится на прежнем уровне.