РИА Новости: россиян могут перестать выпускать из страны с долгом 10 тысяч рублей
Ограничение на выезд должника за пределы страны устанавливается только в случае неисполнения им требований исполнительного документа в срок.

Долг в размере 10 тысяч рублей может стать основанием для запрета на выезд из России. Это касается и долгов по алиментам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Общественного совета при ФССП Владимира Гуреева.

Эксперт предупредил, что ограничение на выезд должника за пределы страны устанавливается только в случае неисполнения им требований исполнительного документа в срок.

«Приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг, превышающий 10 тыс. руб., по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду, и по иным долгам — 30 тыс. руб. «, — объяснил Гуреев.

При этом возможность оплаты задолженности обеспечена сразу после возбуждения исполнительного производства.