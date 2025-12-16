Полицейские поймали жителя Рязанской области, подозреваемого в краже коньяка

Рязанские полицейские задержали 24-летнего жителя поселка Сараи, которого подозревают в ограблении супермаркета. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Сараевский».

В полицию обратился работник магазина. Он сообщил, что посетитель взял с витрины бутылку коньяка в подарочной упаковке и вышел из торгового зала, не оплатив товар. На требования сотрудников магазина мужчина отреагировал угрозами.

Оперативники уголовного розыска опросили работников супермаркета и составили ориентировку. По описанию полицейские узнали местного жителя, ранее привлекавшегося к ответственности за правонарушения, связанные со злоупотреблением алкоголем.

Сотрудники полиции разыскали и задержали подозреваемого. По предварительным данным, мужчина распивал спиртное со знакомым. Когда алкоголь закончился и денег не оказалось, он отправился в магазин и похитил бутылку коньяка. Застолье прервали полицейские.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.