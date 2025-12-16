Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 17:45
Нал. EUR 93.51 / 94.23 16/12 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
1 час назад
149
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
3 959
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 108
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 087
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Полицейские поймали жителя Рязанской области, подозреваемого в краже коньяка
Рязанские полицейские задержали 24-летнего жителя поселка Сараи, которого подозревают в ограблении супермаркета. В полицию обратился работник магазина. Он сообщил, что посетитель взял с витрины бутылку коньяка в подарочной упаковке и вышел из торгового зала, не оплатив товар. На требования сотрудников магазина мужчина отреагировал угрозами.

Рязанские полицейские задержали 24-летнего жителя поселка Сараи, которого подозревают в ограблении супермаркета. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Сараевский».

В полицию обратился работник магазина. Он сообщил, что посетитель взял с витрины бутылку коньяка в подарочной упаковке и вышел из торгового зала, не оплатив товар. На требования сотрудников магазина мужчина отреагировал угрозами.

Оперативники уголовного розыска опросили работников супермаркета и составили ориентировку. По описанию полицейские узнали местного жителя, ранее привлекавшегося к ответственности за правонарушения, связанные со злоупотреблением алкоголем.

Сотрудники полиции разыскали и задержали подозреваемого. По предварительным данным, мужчина распивал спиртное со знакомым. Когда алкоголь закончился и денег не оказалось, он отправился в магазин и похитил бутылку коньяка. Застолье прервали полицейские.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.