Многодетным родителям расширят пенсионные права с 2026 года

С 1 января 2026 года в России изменятся правила учета стажа для родителей. Главное нововведение — период ухода за каждым ребенком до полутора лет будут полностью включать в страховой стаж без ограничений. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Раньше в стаж засчитывали не более шести лет ухода за детьми: этого хватало максимум на четырех детей. Теперь это ограничение отменяют, что особенно важно для многодетных семей.

Изменения коснутся и семей, где родились двойни или тройни. В таких случаях время ухода за каждым ребенком будут суммировать по фактической продолжительности.

Кроме стажа, за периоды ухода родителям начислят пенсионные баллы. За полный год ухода за третьим и четвертым ребенком положено 5,4 балла. С 2026 года это правило распространяется и на пятого и последующих детей.

Тем, кому пенсию назначили до вступления новых правил, разрешат подать заявление в Социальный фонд для перерасчета. Новый размер пенсии начнут выплачивать с месяца, следующего за обращением. Изменения вступят в силу одновременно с индексацией страховых пенсий, которая с 1 января 2026 года составит 7,6%.