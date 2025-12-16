Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой медиакомпанией

Министерство юстиции Российской Федерации 16 декабря внесло немецкую медиакомпанию Deutsche Welle (DW)* в реестр нежелательных организаций. Об этом пишут «Известия».
Это решение стало следствием обвинений в адрес DW* в ведении враждебной антироссийской пропаганды.
В списке указано, что Deutsche Welle*, известная как «Немецкая волна», теперь официально признана нежелательной на территории России.
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев ранее заявил, что DW* занимает одну из ведущих позиций среди западных СМИ, активно распространяющих антироссийские настроения.
Он также отметил, что медиакомпания располагает своей медиаакадемией, где готовят специалистов по дезинформации.
