Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой медиакомпанией
Министерство юстиции Российской Федерации 16 декабря внесло немецкую медиакомпанию Deutsche Welle (DW) в реестр нежелательных организаций. Об этом пишут «Известия». Это решение стало следствием обвинений в адрес DW в ведении враждебной антироссийской пропаганды. В списке указано, что Deutsche Welle, известная как «Немецкая волна», теперь официально признана нежелательной на территории России. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев ранее заявил, что DW занимает одну из ведущих позиций среди западных СМИ, активно распространяющих антироссийские настроения.

