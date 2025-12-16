Эксперты сообщили о падении поставок китайских автомобилей в Россию на 68%

Поставки автомобилей из Китая в Россию за 11 месяцев 2025 года значительно сократились, составив снижение на 68%. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. В ноябре текущего года в Россию было ввезено всего 36,9 легковых и коммерческих автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поставок за 11 месяцев составил 259 тысяч автомобилей. Целиков отметил, что снижение ввоза китайских автомобилей связано с сокращением внутреннего рынка, накоплением стоков нераспроданных автомобилей и запуском сборочных производств на территории России.

Тем не менее, эксперты «Автостат» ранее определили китайские модели, которые демонстрируют лучшую остаточную стоимость. Лидером стал кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией, чья остаточная стоимость через три года после покупки составляет в среднем 82,4%. На втором месте находится кроссовер Changan CS35, а на третьем — Bestune T77.