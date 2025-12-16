Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 17:45
Нал. EUR 93.51 / 94.23 16/12 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
1 час назад
147
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
3 956
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 107
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 086
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Эксперты сообщили о падении поставок китайских автомобилей в Россию на 68%
Поставки автомобилей из Китая в Россию за 11 месяцев 2025 года значительно сократились, составив снижение на 68%. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. В ноябре текущего года в Россию было ввезено всего 36,9 легковых и коммерческих автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поставок за 11 месяцев составил 259 тысяч автомобилей. Целиков отметил, что снижение ввоза китайских автомобилей связано с сокращением внутреннего рынка, накоплением стоков нераспроданных автомобилей и запуском сборочных производств на территории России.

Поставки автомобилей из Китая в Россию за 11 месяцев 2025 года значительно сократились, составив снижение на 68%. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В ноябре текущего года в Россию было ввезено всего 36,9 легковых и коммерческих автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поставок за 11 месяцев составил 259 тысяч автомобилей.

Целиков отметил, что снижение ввоза китайских автомобилей связано с сокращением внутреннего рынка, накоплением стоков нераспроданных автомобилей и запуском сборочных производств на территории России.

Тем не менее, эксперты «Автостат» ранее определили китайские модели, которые демонстрируют лучшую остаточную стоимость. Лидером стал кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией, чья остаточная стоимость через три года после покупки составляет в среднем 82,4%. На втором месте находится кроссовер Changan CS35, а на третьем — Bestune T77.