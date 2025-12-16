Эксперт рассказала, как запрет скидок на маркетплейсах отразится на россиянах

Экономист Юлия Соболева прокомментировала возможные последствия запрета на предоставление скидок маркетплейсами для покупателей. Соболева подчеркнула, что покупатели в обычных магазинах имеют возможность осязать товар и делать более осознанный выбор. В связи с этим отказ маркетплейсов от скидок может привести к тому, что многие покупатели предпочтут воздержаться от онлайн-покупок. «Следует учитывать, что основная часть онлайн-покупателей — это молодое поколение, зумеры, которые неохотно посещают офлайн-магазины, но хорошо ориентируются в онлайн-пространстве. Увеличение цен на товары на маркетплейсах негативно скажется на их интересах», — добавила экономист.

Экономист Юлия Соболева прокомментировала возможные последствия запрета на предоставление скидок маркетплейсами для покупателей. Она отметила, что в результате этого шага стоимость товаров на онлайн-площадках может значительно вырасти, передает RuNews24.ru.

Соболева подчеркнула, что покупатели в обычных магазинах имеют возможность осязать товар и делать более осознанный выбор. В связи с этим отказ маркетплейсов от скидок может привести к тому, что многие покупатели предпочтут воздержаться от онлайн-покупок.

«Следует учитывать, что основная часть онлайн-покупателей — это молодое поколение, зумеры, которые неохотно посещают офлайн-магазины, но хорошо ориентируются в онлайн-пространстве. Увеличение цен на товары на маркетплейсах негативно скажется на их интересах», — добавила экономист.

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала министра экономики Максима Решетникова рассмотреть запрет для маркетплейсов на продажу собственных банковских продуктов.