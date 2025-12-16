Дмитрий Коданёв взял на контроль обращения граждан по вопросам здравоохранения

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв совместно с замминистра здравоохранения региона Владимиром Хоминцом провели прием граждан в областном клиническом кардиологическом диспансере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На встрече жители региона подняли важные вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения, доступности и качества медицинских услуг, а также работы аптечных пунктов. Дмитрий Коданёв отметил, что все обращения будут тщательно рассмотрены. Он поручил незамедлительно организовать проверки по каждому из поднятых вопросов и взял их на личный контроль, чтобы обеспечить оперативное решение проблем граждан.