Для рязанцев выпустили повторное метеопредупреждение
До конца суток 16 декабря, ночью и утром 17 декабря на территории Рязанской области местами сохранится гололёд, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман с видимостью 200-800 метров.
Для рязанцев выпустили повторное метеопредупреждение. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
