Центр Рязани снова останется без холодной воды 17 декабря

Ресурса не будет с 9 до 17:00 по адресам: Вознесенская 44 (ОГБОУ Школа № 23); Грибоедова 3, 5, 7, 9; Есенина 34, 36, 38; Затинная 36; Либкнехта 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22; площадь 26 Бакинских Комиссаров 3, 4 (МБДОУ Детский сад № 66), 7; Подгорная 3, 4, 10, 32; проезд Грибоедова 3, 4, 5, 6, 7, 8; проезд Щедрина 14 (МБОУ Школа № 8); Свободы 17, 26, 35, 51, 57 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей); Скоморошинская 1, 5, 7, 10 (МКУ Центр содействия развитию города Рязани), 12, 13, 14/1, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17; Щедрина 4, 12, 31; ЦТП Подгорная, д.4а, ул. Подгорная, д. 32.