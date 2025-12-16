Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Центр Рязани снова останется без холодной воды 17 декабря
Центр Рязани снова останется без холодной воды 17 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет с 9 до 17:00 по адресам:

  • Вознесенская 44 (ОГБОУ Школа № 23);
  • Грибоедова 3, 5, 7, 9;
  • Есенина 34, 36, 38;
  • Затинная 36;
  • Либкнехта 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
  • площадь 26 Бакинских Комиссаров 3, 4 (МБДОУ Детский сад № 66), 7;
  • Подгорная 3, 4, 10, 32;
  • проезд Грибоедова 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • проезд Щедрина 14 (МБОУ Школа № 8);
  • Свободы 17, 26, 35, 51, 57 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей);
  • Скоморошинская 1, 5, 7, 10 (МКУ Центр содействия развитию города Рязани), 12, 13, 14/1, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17;
  • Щедрина 4, 12, 31;
  • ЦТП Подгорная, д.4а, ул. Подгорная, д. 32.