Более 29 тысяч жителей Сасовского округа прошли медосмотры

Более 29 тысяч жителей округа прошли профилактические медицинские осмотры. Об этом сообщила глава Сасовского округа Евгения Рубцова. «Радует, что сасовцы более ответственно стали относится к своему здоровью», — отметила Евгения Рубцова. Она подчеркнула важность ежегодных профосмотров для раннего выявления возможных заболеваний и предупреждения их дальнейшего развития.