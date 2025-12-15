В Рязанской области пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей

В Рязанской области пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. Проверка состоится в понедельник, 15 декабря. Она направлена на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.