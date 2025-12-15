В рязанских лесах усилили охрану для предотвращения вырубки хвойных деревьев

В преддверии новогодних праздников в лесах Рязанской области усилен федеральный государственный лесной контроль и охрана, а также организован комплекс мероприятий для охраны хвойных молодняков от незаконных рубок. За незаконную самовольную вырубку предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа от 500 рублей до 700 000 рублей.

Мероприятия ведутся совместно с органами внутренних дел. Дополнительно организованы дежурства на стационарных и мобильных постах ДПС, где проверяется законность заготовки и транспортировки перевозимых деревьев в преддверии новогодних праздников.

За незаконную самовольную вырубку предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа от 500 рублей до 700 000 рублей.