В России спрос на владение китайским языком вырос на 11%

В России растет востребованность китайского языка на рынке труда. За последние два года доля вакансий с обязательным знанием китайского увеличилась с 3,6% до 4,8%, подсчитали эксперты онлайн-школы Skyeng и платформы HeadHunter.

С начала 2025 года работодатели опубликовали более 10 тыс. вакансий, где требуется владение китайским языком. При этом английский язык остается лидером среди иностранных требований: на него приходится 96% всех вакансий. Остальные языки, включая французский, итальянский, немецкий, испанский, турецкий и арабский, встречаются не более чем в 1% предложений.

Чаще всего знание китайского требуется менеджерам по продажам и работе с клиентами, преподавателям, программистам, логистам, секретарям и помощникам руководителей, а также менеджерам по закупкам.