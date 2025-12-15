В Роскачестве объяснили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

При покупке новогодней гирлянды важно учитывать не только внешний вид, но и уровень безопасности, а также условия эксплуатации. Об этом эксперты Роскачества рассказали «Парламентской газете». Специалисты отметили, что устаревшие гирлянды с лампами накаливания и последовательным соединением постепенно уходят с рынка. В таких моделях перегорание одной лампочки выводит из строя всю цепь.

Им на смену приходят светодиодные гирлянды, выполненные по параллельной схеме подключения. Это упрощает поиск неисправностей и замену элементов.

LED-гирлянды отличаются экономичным энергопотреблением, большей долговечностью и устойчивостью к перепадам напряжения и механическим воздействиям. Кроме того, они считаются более пожаробезопасными из-за минимального тепловыделения.

В Роскачестве рекомендуют внимательно осматривать гирлянду перед покупкой. Особое внимание следует уделить состоянию провода — он должен быть целым, без повреждений и надломов.