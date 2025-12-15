В нескольких домах Рязанской области обнаружили захламленные мусором подвалы

В Сасово на прошлой неделе проверили состояние подвалов и придомовой территории многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Рязанской области. В домах Южного микрорайона № 31 и № 40, а также в доме № 8 Северного микрорайона обнаружили захламленные мусором подвальные помещения.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области