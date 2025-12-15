Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
В мессенджере WhatsApp* появилась новая функция усиленной защиты аккаунта
Опция позволяет одним переключателем активировать комплекс мер безопасности, которые ранее требовали ручной настройки. При включении режима автоматически применяются максимальные ограничения: блокируются вложения файлов от незнакомых контактов, отключаются предпросмотры ссылок, скрываются IP-адреса во время звонков, а добавление в групповые чаты становится возможным только после подтверждения.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.