В мессенджере WhatsApp* появилась новая функция усиленной защиты аккаунта. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI).

Опция позволяет одним переключателем активировать комплекс мер безопасности, которые ранее требовали ручной настройки.

При включении режима автоматически применяются максимальные ограничения: блокируются вложения файлов от незнакомых контактов, отключаются предпросмотры ссылок, скрываются IP-адреса во время звонков, а добавление в групповые чаты становится возможным только после подтверждения.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.