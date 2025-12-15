Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.63 15/12 12:50
Нал. EUR 94.00 / 94.00 15/12 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
1 891
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 007
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 971
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В мэрии Рязани отреагировали на жалобы на остановку без крыши
В горадминистрации отреагировали на жалобы рязанцев на состояние остановки «Шереметьево» на улице Новоселов. Комментарий появился под постами губернатора в ответ на фото остановки без крыши, люди жаловались на дискомфорт от дождя и снега при ожидании транспорта.

В горадминистрации отреагировали на жалобы рязанцев на состояние остановки «Шереметьево» на улице Новоселов. Комментарий появился под постами губернатора в ответ на фото остановки без крыши, люди жаловались на дискомфорт от дождя и снега при ожидании транспорта.

«В декабре при благоприятной погоде заасфальтируем площадку и восстановим крышу на остановке. Приносим свои извинения за временные неудобства», — написали в ведомстве.

Напомним, рязанцы сообщали, что крыша у остановки пропала после сноса ларька рядом — это произошло около месяца назад.