В мэрии Рязани отреагировали на жалобы на остановку без крыши

В горадминистрации отреагировали на жалобы рязанцев на состояние остановки «Шереметьево» на улице Новоселов. Комментарий появился под постами губернатора в ответ на фото остановки без крыши, люди жаловались на дискомфорт от дождя и снега при ожидании транспорта.

«В декабре при благоприятной погоде заасфальтируем площадку и восстановим крышу на остановке. Приносим свои извинения за временные неудобства», — написали в ведомстве.

Напомним, рязанцы сообщали, что крыша у остановки пропала после сноса ларька рядом — это произошло около месяца назад.