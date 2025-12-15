В Госдуме предложили запретить езду курьеров по тротуарам

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой полностью запретить передвижение курьеров на наиболее загруженных пешеходных участках. Соответствующие обращения она направила министру транспорта РФ Андрею Никитину и главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

В числе предлагаемых мер: ограничение зон передвижения, включая полный запрет на использование СИМ и электровелосипедов курьерами на оживленных тротуарах, а также снижение максимальной скорости движения, например до 20 км/ч, и ограничение мощности электродвигателей.

Кроме того, депутат предлагает отнести моторизированные средства, превышающие установленные пороги мощности или скорости, к категории мопедов. В этом случае на них будут распространяться требования о наличии водительского удостоверения, регистрации, страхования гражданской ответственности и соблюдения скоростных ограничений на проезжей части. Также предлагается ввести обязательную идентификацию курьерских транспортных средств с помощью QR-кодов или других машиночитаемых знаков.