В Госдуме предложили запретить «детское шампанское»

С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. Он считает, что такие напитки вводят в заблуждение и формируют у детей ложное ощущение безопасности алкоголя. По мнению парламентария, шампанское — исключительно взрослый алкогольный напиток по своей природе и происхождению. Формулировки вроде «пиво без градуса» и «вино без алкоголя» он называет скрытой рекламой спиртного. Хамзаев сравнил это с «детским наркотиком из сахарной пудры» и жвачкой в форме сигарет.

