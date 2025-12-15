Рязань
В Госдуме предложили ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами
Для семей с детьми-инвалидами необходимо создать отдельную ипотечную программу с процентной ставкой не выше 1% и первоначальным взносом не более 20%, заявил зампред комитета Госдумы Александр Аксененко. Он поддержал предложение Сергея Миронова о дешёвой ипотеке для таких семей, что снизит финансовую нагрузку из-за больших расходов на лечение и уход. По оценкам, программа может охватить более 780 тысяч семей. Действующая «Семейная ипотека» с льготной ставкой 6% многим семьям с детьми-инвалидами недоступна из-за высоких затрат и снижения дохода — один из родителей часто не работает, ухаживая за ребёнком. При этом реальный первоначальный взнос часто достигает 60% стоимости жилья, что делает покупку квартиры почти невозможной.

Для семей с детьми-инвалидами необходимо создать специальные условия по ипотечному кредитованию, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что для таких семей требуется отдельная программа ипотеки с процентной ставкой не выше 1% и первоначальным взносом не более 20%.

Аксененко прокомментировал предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о запуске ипотеки со ставкой 1% для семей, воспитывающих детей-инвалидов. По его словам, это поможет значительно снизить финансовую нагрузку на родителей, которые часто сталкиваются с высокими расходами на лечение и реабилитацию своих детей. По оценкам инициаторов, новая программа может затронуть более 780 тысяч семей.

Он отметил, что действующая программа «Семейная ипотека» с льготной ставкой 6% недоступна многим семьям, где есть ребенок-инвалид, поскольку их расходы на лекарства и специальное оборудование значительно превышают обычные. Аксененко также добавил, что в таких семьях один из родителей зачастую вынужден оставаться дома для постоянного ухода за ребенком, что снижает общий доход семьи.

Депутат подчеркнул, что первоначальный взнос для ипотеки составляет «номинально» 20%, но на практике может достигать 60% от стоимости жилья, что делает покупку квартиры практически невозможной для семей с особыми детьми. «Это непосильная ноша. Чем больше семьи пытаются собрать на первоначальный взнос, тем дороже становятся квартиры», — заключил Аксененко.