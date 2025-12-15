Стало известно, что планировали сделать при реконструкции набережной в Рязани

По проекту планируется выполнить расчистку склона от густых зарослей деревьев и кустарников, предусмотрены реставрационные работы памятника Есенину. Также запланировали строительство смотровой площадки и визит-зоны, мощение пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм, устройство освещения. Кроме того, проект предполагает озеленение территории.

Стало известно, что планировали сделать при реконструкции набережной около Рязанского кремля. Подробностями проекта с РЗН. Инфо поделились в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

В ведомстве сообщили о готовности проекта реконструкции набережной от Глебовского моста до улицы Петрова. По проекту планируется выполнить расчистку склона от густых зарослей деревьев и кустарников, предусмотрены реставрационные работы памятника Есенину. Также запланировали строительство смотровой площадки и визит-зоны, мощение пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм, устройство освещения. Кроме того, проект предполагает озеленение территории.

«Ориентировочная стоимость работ — 685 миллионов 700 тысяч рублей. В связи с ограниченным бюджетом Рязанской области, принято решение о проведении поэтапных работ», — написали в министерстве.

Также там сообщили, что сейчас разрабатывается ПСД для участка набережной рек Ока и Трубеж. Там запланировали создание зоны с амфитеатром, зоны отдыха у воды, работы по берегоукреплению и строительство детских и спорт площадок.

Напомним, и. о. замминистра ТЭК и ЖКХ Михаил Иванов объяснил, что в 2026 году планировались к реализации два проекта: благоустройство Лыбедского бульвара от улицы Маяковской и ремонт набережной Рязанского кремля. Набережную планировали благоустроить с привлечением федеральных денег, но из-за сокращения бюджетных расходов приняли решение реализовать только один проект — на Лыбедском бульваре.

«К сожалению, в бюджет 2026 года мы ее включить не смогли, но постараемся точечно начать делать набережную: изгородь в плохом состоянии, дорожки, лавочки, памятники нужно постепенно приводить в порядок», — высказался губернатор Павел Малков по этому вопросу.