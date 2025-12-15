Рязанцам рассказали о профилактите гепатитов В и С

Это вирусные заболевания, которые могут годами разрушать организм, оставаясь незамеченными: Бессимптомное течение: в 70-80% случаев инфекция никак себя не проявляет. Человек может быть носителем и источником заражения, не зная об этом. Риск осложнений: хроническая форма ведет к циррозу и раку печени — смертельно опасным состояниям. Устойчивость вирусов: вирус гепатита В может жить на предметах (бритве, ножницах, зубной щетке) до восьми месяцев, гепатит С — до недели.

Рязанцам рассказали о профилактите гепатитов В и С. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Это вирусные заболевания, которые могут годами разрушать организм, оставаясь незамеченными:

Бессимптомное течение: в 70-80% случаев инфекция никак себя не проявляет. Человек может быть носителем и источником заражения, не зная об этом.

Риск осложнений: хроническая форма ведет к циррозу и раку печени — смертельно опасным состояниям.

Устойчивость вирусов: вирус гепатита В может жить на предметах (бритве, ножницах, зубной щетке) до восьми месяцев, гепатит С — до недели.

Основные пути заражения:

Через нестерильные инструменты (тату, маникюр, пирсинг, стоматология).

При использовании общих предметов личной гигиены.

При незащищенных половых контактах.

От инфицированной матери к ребенку.

При употреблении инъекционных наркотиков.

Главное о профилактике: