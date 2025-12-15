Рязань
Рязанцам рассказали о профилактите гепатитов В и С
Рязанцам рассказали о профилактите гепатитов В и С. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Это вирусные заболевания, которые могут годами разрушать организм, оставаясь незамеченными:

  • Бессимптомное течение: в 70-80% случаев инфекция никак себя не проявляет. Человек может быть носителем и источником заражения, не зная об этом.
  • Риск осложнений: хроническая форма ведет к циррозу и раку печени — смертельно опасным состояниям.
  • Устойчивость вирусов: вирус гепатита В может жить на предметах (бритве, ножницах, зубной щетке) до восьми месяцев, гепатит С — до недели.

Основные пути заражения:

  • Через нестерильные инструменты (тату, маникюр, пирсинг, стоматология).
  • При использовании общих предметов личной гигиены.
  • При незащищенных половых контактах.
  • От инфицированной матери к ребенку.
  • При употреблении инъекционных наркотиков.

Главное о профилактике:

  • Личная гигиена: Только индивидуальные бритвы, ножницы, зубные щетки, маникюрные наборы.
  • Бдительность в салонах: Выбирайте проверенные места, интересуйтесь, как стерилизуют инструменты. Лучше — одноразовые.
  • Отказ от наркотиков.
  • Экстренная мера: Если кровь другого человека попала на вашу рану или слизистую, немедленно обработайте это место антисептиком.