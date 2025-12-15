Рязанцам рассказали о погоде на 16 декабря

Минувшая ночь в Центральной России стала самой холодной с начала зимы: температура опускалась до -9,2 °C. Однако в ближайшие дни ожидается очередное потепление. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

В Рязани во вторник, 16 декабря, воздух прогреется до +1 °C, следует из данных Гидрометцентра России.

В столице России во вторник температура повысится до +2 °C. После мокрого снега возможны ледяные дожди.