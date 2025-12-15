Россиянам разрешили перевозить питомцев в салоне самолета

Авиакомпания «Победа» запустила новую услугу, позволяющую пассажирам брать с собой домашних животных и размещать их на отдельном кресле во время перелета. Опция получила название «Питомец на кресле» и доступна только при покупке билета, сообщает пресс-служба компании.

Животное должно находиться в специальной переноске, а суммарный вес переноски с питомцем не должен превышать 15 килограммов. Переноску разрешается ставить у иллюминатора, а сопровождающий пассажир занимает место рядом.

Стоимость услуги начинается от 4 999 рублей. Авиакомпания отмечает, что сервис предназначен для пассажиров, которые хотят обеспечить максимальный комфорт своим животным. Оформить перевозку можно только одновременно с покупкой билета, отдельно заказать услугу нельзя.