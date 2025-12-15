Роспотребнадзор планирует разработать противоаллергенное меню для школ

Роспотребнадзор готов совместно с профильными специалистами проработать возможность создания противоаллергенного меню в российских школах. Об этом 15 декабря заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума Совета законодателей в Госдуме, передает «Парламентская газета».

По словам Поповой, к разработке такого меню необходимо привлекать аллергологов, которые смогут сформировать единый и унифицированный подход ко всем основным типам аллергенов. Это позволит учитывать индивидуальные особенности здоровья школьников при организации питания.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что родители и сами дети, зная о наличии аллергии, должны иметь возможность влиять на состав школьного меню.

С инициативой создать рабочую группу по разработке специализированного противоаллергенного меню также выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.