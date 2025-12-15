Путин 19 декабря проведет прямую линию

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе ответит на вопросы граждан и журналистов в рамках программы «Итоги года». В 2025 году она вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции и начнется 19 декабря ровно в 12:00, пишет ТАСС.

Задать вопросы главе государства смогут не только российские, но и иностранные журналисты. Прием обращений продолжается уже 11-й день. Колл-центр в штабе Народного фронта принимает вопросы с 15:00 4 декабря. За это время россияне и иностранцы направили более 1,2 млн обращений. Как и в предыдущие годы, часть иностранных заявителей просит у президента содействия в получении российского гражданства.

Кроме того, сразу после прямой линии Владимир Путин примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств. Мероприятие пройдет 21-22 декабря в Санкт-Петербурге.