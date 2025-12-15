Открытие «Новогодней столицы» посетили более 5 тысяч рязанцев

Напомним, открытие новогодних мероприятий прошло 13 декабря на Лыбедском бульваре. Там дежурили 290 полицейских, 20 сотрудников Росгвардии, 44 дружинника, 100 работников частных охранных предприятий. Отмечается, что в течение новогодних праздников на площадках «Новогодней столицы» будут работать около 100 полицейских, на Новый год и Рождество на дежурство выйдут около 300 оперативников.