Каждый третий рязанец проведет новогодние каникулы дома
Сервис SuperJob опубликовал результаты опроса экономически активных жителей Рязани о планах на новогодние каникулы. Согласно исследованию, 33% респондентов намерены провести большую часть праздников дома, а 19% будут работать по графику и фактически останутся без каникул.

Как отмечают участники опроса, домашний отдых чаще всего включает общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, прогулки, занятия зимними видами спорта, а также ремонт и «ничегонеделание». Многие респонденты признались, что планируют просто выспаться.

Поездки по России в период новогодних праздников запланировали 5% опрошенных: чаще всего рязанцы выбирают Москву и Санкт-Петербург. За границу собирается лишь 1% участников опроса, наиболее популярными направлениями стали Таиланд, Египет и ОАЭ.