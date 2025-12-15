Центр Рязани останется без холодной воды 16 декабря
Центр Рязани останется без холодной воды 16 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 17:00 по адресам:
- Вознесенская 44 (ОГБОУ Школа № 23);
- Грибоедова 3, 5, 7, 9;
- Есенина 34, 36, 38;
- Либкнехта 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
- площадь 26 Бакинских Комиссаров 3, 4 (МБДОУ Детский сад № 66), 7;
- Подгорная 4, 10, 32;
- проезд Грибоедова 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Свободы 17, 26, 35;
- Скоморошинская 1, 5, 7, 10 (МКУ Центр содействия развитию города Рязани), 12, 13, 14/1, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17;
- Щедрина 15к1, проезд Щедрина, д. 14 (школа № 8).
- Вокзальная 97, 99, 101;
- Первомайский проспект 63;
- площадь Димитрова 3, 3 корп.1, 3 корп.2.