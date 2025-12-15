Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-7°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.45 -0.28 16/12
ЦБ EUR 93.23 -0.33 16/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 18:30
Нал. EUR 94.00 / 94.85 15/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 465
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 031
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 996
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Центр Рязани останется без холодной воды 16 декабря
Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 17:00 по адресам: Вознесенская 44 (ОГБОУ Школа № 23); Грибоедова 3, 5, 7, 9; Есенина 34, 36, 38; Либкнехта 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22; площадь 26 Бакинских Комиссаров 3, 4 (МБДОУ Детский сад № 66), 7; Подгорная 4, 10, 32; проезд Грибоедова 3, 4, 5, 6, 7, 8; Свободы 17, 26, 35; Скоморошинская 1, 5, 7, 10 (МКУ Центр содействия развитию города Рязани), 12, 13, 14/1, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17; Щедрина 15к1, проезд Щедрина, д. 14 (школа № 8).

Центр Рязани останется без холодной воды 16 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 17:00 по адресам:

  • Вознесенская 44 (ОГБОУ Школа № 23);
  • Грибоедова 3, 5, 7, 9;
  • Есенина 34, 36, 38;
  • Либкнехта 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
  • площадь 26 Бакинских Комиссаров 3, 4 (МБДОУ Детский сад № 66), 7;
  • Подгорная 4, 10, 32;
  • проезд Грибоедова 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Свободы 17, 26, 35;
  • Скоморошинская 1, 5, 7, 10 (МКУ Центр содействия развитию города Рязани), 12, 13, 14/1, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17;
  • Щедрина 15к1, проезд Щедрина, д. 14 (школа № 8).
До 18:00:
  • Вокзальная 97, 99, 101;
  • Первомайский проспект 63;
  • площадь Димитрова 3, 3 корп.1, 3 корп.2.