В Рязани выросло число молодежи с «болезнью вейперов»

Об этом сообщает пресс-служба ОКБ имени Семашко. В медучреждении рассказали, что врачи фиксируют увеличение обращений пациентов с острым поражением лёгких, развивающимся после использования электронных сигарет. По словам медиков, симптомы появляются внезапно: одышка, кашель, боль в груди и резкое снижение уровня кислорода. Врачи отмечают, что причиной осложнений становятся химические компоненты аэрозоля, содержащиеся в жидкостях для вейпов, особенно в нелицензированных смесях. «Даже при кратковременном использовании устройства токсичные соединения способны вызвать воспаление лёгочной ткани и серьёзные нарушения дыхания», — заключили в ОКБ.