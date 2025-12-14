Сотни рязанцев остались без отопления из-за аварии на трубопроводе
Отмечается, что прорыв трубопровода произошел у дома № 26 на улице Зубковой. «Бригада РМПТС на месте. Сегодня аварию устранят. Теплоснабжение восстановят в течение 2-3 часов», — заключили в посте. Ранее из-за аварии улицу залило кипятком.
