Рязанку поймали на мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами

По данным полиции, с января 2021 года 23-летняя девушка, зарегистрировавшись в одном из сел Старожиловского района для получения «чернобыльских» выплат, фактически переехала на постоянное проживание в Рязань. За это время рязанка незаконно получила 58 387 рублей. Возбуждено уголовное дело. 23-летней рязанке грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.

