На трассе под Рязанью произошло серьезное ДТП
Авария произошла вечером 13 декабря на трассе за Солотчей. Столкнулись две легковушки, одна из них получила сильные повреждения. На месте работали экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
