Жительнице Рыбновского района вручили ключи от квартиры по программе для сирот

11 декабря в администрации Рыбновского района состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартиры Карине, которая стала участницей госпрограммы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Замглавы администрации Рыбновского района по экономическому развитию Екатерина Копылова поздравила девушку с этим важным событием, отметив, что наличие собственного жилья — это хороший старт в жизни. Она пожелала Карине успехов и исполнения всех желаний.

Карина, выпускница Рязанского политехнического колледжа, поделилась своими впечатлениями: «Я очень рада, это замечательный подарок к новому году. Я получила двухкомнатную квартиру на улице Юбилейной на четвертом этаже. В квартире хороший ремонт и раздельный санузел».

С Кариной был заключен договор специального найма, что позволит ей приватизировать квартиру через 5 лет при условии достойного содержания жилья и своевременной оплаты коммунальных услуг.