Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-4°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 12/12 18:40
Нал. EUR 94.00 / 94.76 12/12 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 811
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 689
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 389
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жительнице Рыбновского района вручили ключи от квартиры по программе для сирот
11 декабря в администрации Рыбновского района состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартиры Карине, которая стала участницей госпрограммы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом пишет ИД «Пресса». Замглавы администрации Рыбновского района по экономическому развитию Екатерина Копылова поздравила девушку с этим событием. Карина, выпускница Рязанского политехнического колледжа, поделилась своими впечатлениями: «Я очень рада, это замечательный подарок к новому году». С Кариной был заключен договор специального найма, что позволит ей приватизировать квартиру через 5 лет при условии достойного содержания жилья и своевременной оплаты коммунальных услуг.

11 декабря в администрации Рыбновского района состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартиры Карине, которая стала участницей госпрограммы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Замглавы администрации Рыбновского района по экономическому развитию Екатерина Копылова поздравила девушку с этим важным событием, отметив, что наличие собственного жилья — это хороший старт в жизни. Она пожелала Карине успехов и исполнения всех желаний.

Карина, выпускница Рязанского политехнического колледжа, поделилась своими впечатлениями: «Я очень рада, это замечательный подарок к новому году. Я получила двухкомнатную квартиру на улице Юбилейной на четвертом этаже. В квартире хороший ремонт и раздельный санузел».

С Кариной был заключен договор специального найма, что позволит ей приватизировать квартиру через 5 лет при условии достойного содержания жилья и своевременной оплаты коммунальных услуг.