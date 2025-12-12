Жители Рязанской области пожаловались на неубранные мусорные площадки

Жители Скопина обратили внимание на проблемы с уборкой мусора в городе. Пост с жалобой был опубликован в Telegram-канале «Скопин народный». В социальных сетях местные жители сообщили о некачественной работе коммунальных служб, отметив, что площадки под контейнеры не очищают, и отходы разлетаются по окрестностям.

Жители Скопина обратили внимание на проблемы с уборкой мусора в городе. Пост с жалобой был опубликован в Telegram-канале «Скопин народный».

В социальных сетях местные жители сообщили о некачественной работе коммунальных служб, отметив, что площадки под контейнеры не очищают, и отходы разлетаются по окрестностям.

Пользователи указали конкретный адрес — Орджоникидзе, 74 — и призвали городские службы обратить внимание на ситуацию.