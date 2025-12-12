Замглавы администрации Рязани по ЖКХ Олег Самсонов стал главой «Водоканала»

Заместитель главы администрации Рязани по ЖКХ Олег Самсонов стал главой «Водоканала». Об этом стало известно РЗН. Инфо 12 декабря. Самсонов стал руководителем рязанского «Водоканала» с 21 ноября 2025 года. До этого обязанности главы «Водоканала» исполнял Олег Штефан.