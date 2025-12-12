За неделю около 100 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Всего за неделю штрафы за парковку на газонах и зеленых зонах получили 89 рязанских водителей. Отмечается, что с начала года 11 680 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 11 680 000 рублей.