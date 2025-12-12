Врачи рассказали, какими порциями нужно есть красную икру

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, если употребить за раз больше 20-30 граммов, то можно нанести организму вред. Она отметила, что в группе риска дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Врач заключила, что систематическое переедание икры повышает риск атеросклероза из-за роста уровня «плохого» холестерина, дает хроническую нагрузку на почки из-за соли и пуринов, что ведет к плохому контролю над сердечно-сосудистыми заболеваниями и учащению гипертонических кризов.

