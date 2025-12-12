Рязань
Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, если употребить за раз больше 20-30 граммов, то можно нанести организму вред. Она отметила, что в группе риска дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Врач заключила, что систематическое переедание икры повышает риск атеросклероза из-за роста уровня «плохого» холестерина, дает хроническую нагрузку на почки из-за соли и пуринов, что ведет к плохому контролю над сердечно-сосудистыми заболеваниями и учащению гипертонических кризов.

Врачи рассказали, какими порциями нужно есть красную икру. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, если употребить за раз больше 20-30 граммов, то можно нанести организму вред.

«Все дело в большом количестве соли, тяжелых металлах и аллергическом потенциале. Разбавить можно цельнозерновым хлебом. Возможно, можно нейтрализовать некое количество соли ломтиками лимона. Комбинировать нужно с другими менее калорийными продуктами, которые более пресные», — рассказала Дианова.

Она отметила, что в группе риска дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Врач заключила, что систематическое переедание икры повышает риск атеросклероза из-за роста уровня «плохого» холестерина, дает хроническую нагрузку на почки из-за соли и пуринов, что ведет к плохому контролю над сердечно-сосудистыми заболеваниями и учащению гипертонических кризов.