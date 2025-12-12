Водительские права можно будет предъявить через мессенджер МАХ

МВД России предложило приравнять возможность демонстрации водительских удостоверений в мессенджере МАХ к предъявлению этих документов в традиционном формате. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством, сообщает ТАСС.

Согласно нововведениям, подтверждение водительских сведений, а также наличие страховки и технического паспорта транспортного средства будет осуществляться с помощью двухмерного штрихового кода при взаимодействии мобильных приложений с порталом «Госуслуги».

В пояснительной записке МВД подчеркивается, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством и способствуют «цифровизации отношений», связанных с безопасностью дорожного движения.

Также отмечается, что реализация нововведений не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.