Водительские права можно будет предъявить через мессенджер МАХ

МВД России предложило приравнять возможность демонстрации водительских удостоверений в мессенджере МАХ к предъявлению этих документов в традиционном формате. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством, сообщает ТАСС.
Согласно нововведениям, подтверждение водительских сведений, а также наличие страховки и технического паспорта транспортного средства будет осуществляться с помощью двухмерного штрихового кода при взаимодействии мобильных приложений с порталом «Госуслуги».
В пояснительной записке МВД подчеркивается, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством и способствуют «цифровизации отношений», связанных с безопасностью дорожного движения.
Также отмечается, что реализация нововведений не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.