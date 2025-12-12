В рязанскую колонию пытались передать телефоны, спрятав их в пачку из-под салфеток

Инцидент произошел в ИК-3. При досмотре посылки сотрудники колонии нашли телефоны, спрятанные в пачки для влажных салфеток. Сотрудники ИК-3 изъяли пять сотовых телефонов, шнур для зарядного устройства, а также зажигалку. По данному факту проводится проверка.