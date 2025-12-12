В Рязанской области зафиксировали высоту снежного покрова 7 сантиметров

Как рассказала метеоролог Сараевской метеостанции Наталья Тимошина, местами высота снега превышала семь сантиметров. А вот промерзания почвы нигде не наблюдается, тогда, как в прошлом году на эту же дату земля уже промерзла на шесть сантиметров, а высота снежного покрова была три см.