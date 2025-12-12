В Рязанской области спрогнозировали «погодную лихорадку»

Отмечается, что в регионы пришли температурные качели, столбили термометров резко сменяются с плюса на минус и наоборот. Виновник — мощный атлантический циклон. Теперь же в ЦФО идет атмосферный фронт, несущий холодные воздушные массы из акватории Ледовитого океана. Температура продолжит скачки от +3 до -8 градусов. Но морозный период окажется недолгим. На следующей неделе будет пробиваться новый циклон, несущий очередную порцию атлантического воздуха. Снег и метели снова будут сменятся дождем.