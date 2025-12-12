Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 81.00 / 80.50 12/12 13:05
Нал. EUR 94.00 / 94.61 12/12 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 772
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 660
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 379
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области с 2026 года увеличится размер платы за техосмотр машин
В Рязанской области увеличится предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства в пятницу, 12 декабря.

В Рязанской области увеличится предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства в пятницу, 12 декабря.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, размер платы за техосмотр легкового автомобиля увеличится на 104 рубля и составит 1202 рубля. Стоимость за автобус, допустимая масса которого не превышает 5 тонн, достигнет 2058 рублей (+179 рублей); автобус, допустимая масса которого превышает 5 тонн, — 2486 рублей (+216); мотоцикл — 423 рубля (+37); городской наземный транспорт — 1170 рублей (+102).

Ранее стало известно, что размер платы за техосмотр планируют с нового года увеличить.