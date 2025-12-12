В Рязанской области с 2026 года увеличится размер платы за техосмотр машин

В Рязанской области увеличится предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства в пятницу, 12 декабря.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, размер платы за техосмотр легкового автомобиля увеличится на 104 рубля и составит 1202 рубля. Стоимость за автобус, допустимая масса которого не превышает 5 тонн, достигнет 2058 рублей (+179 рублей); автобус, допустимая масса которого превышает 5 тонн, — 2486 рублей (+216); мотоцикл — 423 рубля (+37); городской наземный транспорт — 1170 рублей (+102).

Ранее стало известно, что размер платы за техосмотр планируют с нового года увеличить.