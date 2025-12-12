В Рязанской области при столкновении легковушки и грузовика погибли два человека

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 12 декабря, на 327-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе. «Митсубиши Лансер» столкнулся с грузовиком «Фотон». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

