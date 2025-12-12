В Рязани женщина чуть не погибла во время похода на рынок

По данным минздрава, 67-летняя рязанка пошла на рынок и почувствовала себя плохо, спускаясь по лестнице дома. Женщина свалила плохое самочувствие на долгий спуск и продолжила путь. Уже на рынке ей резко стало хуже, и она упала между прилавками. На место вызвали скорую. Рязанку госпитализировали в ОКБ с предварительным диагнозом «инсульт». В больнице диагноз подтвердился, пациентку подготовили к тромболизису. Пациентку выписали.