В Рязани заметили собак, попавших в капканы

По словам очевидца, капканы установлены на территории 2-го Борковского карьера. «Снова рыбалка на 2-м карьере, снова собаки в капканах. Та, что в проходном была, извлёк. Рыжая сидит с капканом на лапе, к себе не подпустила, один я не смог её освободить, может укусить», — отметил рязанец.

